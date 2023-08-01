Check out the 54 new businesses licensed by Cobb County last week

Here are the 54 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by Sunday, July 30, 2023.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 7/23/2023 and 7/30/2023
|Sorted by Doing Business As
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC037259
|1125 ERNEST BARRETT
|APRIL EHRENBEIT
|07/25/2023
|PKWY BLDG OWNER
|1125 ERNEST BARRETT PKWY
|OFFICE SPACE RENTAL
|SCC BARRETT CORNERS
|KENNESAW, GA 30144
|LLC
|OCC037260
|1131 ERNEST BARRETT
|APRIL EHRENBEIT
|07/25/2023
|PKWY BLDG OWNER
|1131 ERNEST BARRETT PKWY
|OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
|SCC BARRETT CORNERS
|KENNESAW, GA 30144
|THIS SITE
|LLC
|OCC037201
|2860 JOHNSON FERRY RD
|CHARLES CHUNG
|07/25/2023
|BLDG OWNER #100/150
|2860 JOHNSON FERRY RD,
|OFFICE SPACE RENTAL
|FRIENDLY PROPERTY LLC
|UNIT 100/150
|MARIETTA, GA 30062
|OCC037281
|9XX GUYS
|JOHN KOBS
|07/28/2023
|9XX GUYS LLC
|1681 SMITHWOOD DR
|AUTO REPAIR – MOBILE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC037273
|ADD IT TO THE LIST INC
|JUSTIN BROWN
|07/27/2023
|ADD IT TO THE LIST INC
|1824 MERRY OAK RD
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|MARIETTA, GA 30008
|OCC037119
|AMERICAN ADVISORS
|KRISTEN SIEFFFERT
|07/24/2023
|GROUP/AAG
|600 TOWNPARK LN, SUITE 300
|MORTGAGE COMPANY
|FINANCE OF AMERICA
|KENNESAW, GA 30144
|REVERSE LLC
|OCC037277
|AMERICAN CONTRACTING
|JEFFREY GOLUB
|07/28/2023
|GROUP LLC
|2 ANNAPOLIS DR
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|AMERICAN CONTRACTING
|HAZLET, NJ 07730
|GROUP LLC
|OCC037275
|APPLY THE PRESSURE
|AMIRE SHADE
|07/27/2023
|DETAILS LLC
|750 SIX FLAGS RD, APT 511
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|APPLY THE PRESSURE
|AUSTELL, GA 30168
|AFTER CONSTRUCTION
|DETAILS LLC
|BLR003093
|ASIAN MASSAGE
|XINSHENG WANG
|07/27/2023
|XIN SHZNG GA LLC
|4311 BELLS FERRY RD
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|KENNESAW, GA 30144
|OCC037267
|BFS ASSET HOLDINGS LLC
|TIM JOHNSON
|07/27/2023
|BFS ASSET HOLDINGS LLC
|850 WHITE CIRCLE CT
|WAREHOUSE
|MARIETTA, GA 30061
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC037237
|BISCUITS AND BBQ
|LEROY FRANCIS
|07/24/2023
|152 RIVERSIDE PKWY
|RESTAURANT
|AUSTELL, GA 30168
|OCC037254
|BRO’S DOMINICAN
|ALLAN ROSALES
|07/25/2023
|BARBERSHOP LLC
|2468 WINDY HILL RD, SUITE
|BARBER SHOP
|BRO’S DOMINICAN
|500
|BARBERSHOP LLC
|MARIETTA, GA 30067
|OCC037270
|CENTURY AUTOMOTIVE
|HASSAN JAAFAR
|07/27/2023
|SERVICE
|1519 VETERANS MEMORIAL
|AUTO REPAIR SHOP
|CENTURY MOTORSPORTS
|HWY, SUITE
|INC
|MABLETON, GA 30126
|OCC037244
|CHIPOTLE MEXICAN GRILL
|TIM LUSKIN
|07/24/2023
|#4192
|5131 COBB DR, GA
|RESTAURANT
|CHIPOTLE MEXICAN GRILL
|OF COLORADO LLC
|OCC037282
|CYCLONE FENCE SUPPLY
|RICHARD SHANE MILLER
|07/28/2023
|AMERICAN WHOLESALE
|6727 OAK RIDGE COMMERCE
|FENCING CONTRACTOR
|FENCEWORKS INC
|WAY 100, GA
|OCC037251
|D NOTARY
|WALDEMAR DEBORAH2550 AKERS MILL RD, GA
|07/25/2023BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|OCC037269
|DR. E. FENDER,DANA D.M.D.
|DANA E. FENDER
|07/26/2023
|PC
|2323 SHALLOWFORD RD,
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|DR. DANA E. FENDER,
|SUITE 101
|D.M.D. PC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC037257
|EAST COBB HAIR CO LLCEAST COBB HAIR CO LLC
|BRITTANY DUBROC4101 ROSWELL RD, GA
|07/25/2023BEAUTY SHOP
|OCC037248
|FM DISTCOM LLC
|FELIPE MUNOZ
|07/24/2023
|FM DISTCOM LLC
|1800 WATER PL, SUITE 225
|WAREHOUSE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC037222
|FUSION TRINITY LLC
|CHARLES NEWTON
|07/24/2023
|FUSION TRINITY LLC
|4805 VILLAGE WAY, BLDG
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|3000/3401
|SMYRNA, GA 30080
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC037268
|GOODMAN DERMATOLOGY
|MARCUS GOODMAN
|07/26/2023
|GOODMAN DERMATOLOGY
|4298 ATLANTA RD, SUITE 320
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|PC
|SMYRNA, GA 30080
|OCC037283
|GREEN CREATIONS
|PATRICIA D’AQUINO
|07/28/2023
|BELLA LUNA RANCH LLC
|1692 OAK ST
|ENTERTAINMENT SERVICE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC037280
|GROWTH ADVISORY
|ASHRAF HASSIB
|07/28/2023
|SERVICES LLC
|1035 ALYSSUM DR
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|GROWTH ADVISORY
|ACWORTH, GA 30102
|SERVICES LLC
|OCC037288
|HIBBETT RETAIL INC
|LISA MULLIGAN
|07/28/2023
|HIBBETT RETAIL INC
|5590 MABLETON PKWY, SUITE
|SPORTING GOODS
|3-4
|MABLETON, GA 30126
|OCC037258
|IMI AGENCY
|SHERRY KING
|07/25/2023
|INCENTIVE MARKETING INC
|3550 GEORGE BUSBEE PKWY,
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|SUITE 350
|KENNESAW, GA 30144
|OCC037249
|KAT B’S BEAUTY LOUNGE
|KATHARINE BROWN
|07/24/2023
|2690 MOUNT WILKINSON
|ESTHETICIAN
|PKWY, SUITE 28
|ATLANTA, GA 30339
|OCC037250
|KEY REFLECTIONS
|LAKERIA ALLEN
|07/25/2023
|CLEANING
|1325 RIVERSIDE PKWY, GA
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|KEY REFLECTIONS
|& CONSTRUCTION RELATED
|CLEANING SERVICES LLC
|OCC037276
|KROGER #730
|VICTOR SMITH
|07/27/2023
|THE KROGER COMPANY
|1310 POWERS FERRY RD
|GROCERY STORE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC037263
|LEWDAN EDUCATION
|DIONNE DANIELS
|07/25/2023
|SUPPORT SERVICE INC
|721 KNOX SPRINGS RD
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|LEWDAN EDUCATION
|AUSTELL, GA 30168
|PROFIT)
|SUPPORT SERVICE INC
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC037266
|LIFE HAPPENS
|ELIZABETH THOMAS
|07/27/2023
|COUNSELING
|2727 PACES FERRY RD, SUITE
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|LIFE HAPPENS
|750
|COUNSELING LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC037262
|LINDA THURWANGER
|LINDA THURWANGER
|07/26/2023
|COACHING
|5308 HILL RD
|CONSULTANT – EDUCATION
|ACWORTH, GA 30101
|ALC003138
|LIQUOR STORE
|HELEN GILBERT
|07/25/2023
|REES 427 LLC
|1815 SOUTH COBB DR, SUITE
|PACKAGE STORE RELATED ITEMS
|105
|MARIETTA, GA 30060
|OCC037256
|MAX INTERIOR
|MANUEL XONTHE
|07/25/2023
|REMODELING LLC
|5216 CHERRY RIDGE DR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|MAX INTERIOR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|REMODELING LLC
|OCC037271
|MEETBOWL
|BUCHUN HAN
|07/26/2023
|PFC DINING LLC
|3878 AUSTELL RD, SUITE 200
|RESTAURANT
|MARIETTA, GA 30008
|ALC003212
|OLD CONCORD BP LLC
|RIFFAT AMIN ALI
|07/27/2023
|OLD CONCORD BP LLC
|1509 OLD CONCORD RD
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|MARIETTA, GA 30060
|OCC037274
|PEACH RADIOLOGY LLC
|PUSHPESH BHARGAVA
|07/27/2023
|PEACH RADIOLOGY LLC
|3010 EGLANTINE CT
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC037247
|PRONTO AUTOS LLC
|JOSE RODRIGUEZ
|07/24/2023
|PRONTO AUTOS LLC
|791 TAYLOR DR
|WAREHOUSE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC037243
|PUKKA VEGAN FOOD
|TYRONDA HUNT
|07/24/2023
|SERVICE LLC
|1000 SHADOWOOD PKWY, GA
|COTTAGE FOOD
|PUKKA VEGAN FOOD
|SERVICE LLC
|OCC037279
|QUIRINO LANDSCAPING
|MAXIMINO RAMOS MARTINEZ
|07/28/2023
|AND TREE SERVICE LLC
|5856 BROOKSIDE DR
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|QUIRINO LANDSCAPING
|MABLETON, GA 30126
|AND TREE SERVICE LLC
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|OCC037236
|REMAIN 15 FIVE
|HAMMOND ERIKA
|LIME COMPANIES LLC
|1087 WATERBURY CLSE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC037272
|RENEE’S CATERING &
|DEBORAH KEYS
|INTERIOR DESIGN
|705 S GORDON RD
|RENEE’S CATERING &
|MABLETON, GA 30126
|INTERIOR DESIGN LLC
|OCC037238
|SALON BROOKWOOD
|SANTIAGO E MACCLESH
|SALON MACCLESH
|2615 EAST WEST CONN,
|SUITE 116
|AUSTELL, GA 30106
|OCC037242
|SMART LAUNDRY
|BHASKAR PREMA
|EXPRESS IN & OUT
|250
|WINDY HILL RD, SUITE
|LAUNDROMAT LLC
|300
|MARIETTA, GA 30060
|OCC037287
|SMOKE AND TOKE
|SAMEER ALYKHAN
|PRIME TIME USA 4 LLC
|2635 SANDY PLAINS RD,
|SUITE 124
|MARIETTA, GA 30066
|OCC037253
|SOSA CONSTRUCION LLC
|JUAN ANTONIO SANCHEZ
|SOSA CONSTRUCTION LLC
|GUERRA
|1038 WILBURN DR
|MARIETTA, GA 30064
|OCC037264
|SSK POULTRY SERVCIE INC
|SUSEOK KIM
|SSK POULTRY SERVCIE INC
|2501 PIEDMONT RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC037255
|STEPHANIE LIPSEY
|STEPHANIE LIPSEY
|TEXTURED HAIR CARE
|3000 WINDY HILL RD STE 148
|SKL BEAUTY ENTERPRISES
|SALON 402
|LLC
|MARIETTA, GA 30067
|OCC037265
|STORYFORGE STUDIOS
|ZWICK BROCKMAN
|1205 WADE GREEN CIR
|ACWORTH, GA 30102
|ALC003186
|TASTY CHINA MARIETTA
|DAHE YANG
|SUCHENG MARIETTA LLC
|1808 POWERS FERRY RD
|MARIETTA, GA 30067
|OCC037241
|THE BOOKSHELFER
|PRICE CARL
|1404 HAMPTON GLEN DR
|CABINET SALES AND INSTALLATION
|MARIETTA, GA 30064
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC037261
|THE KING’S ABUNDANCE
|TAKESHA LYLES
|07/26/2023
|THE KING’S ABUNDANCE
|1782 MILLVIEW DR
|JEWELRY SALES
|LLC
|MARIETTA, GA 30062
|OCC037246
|URGENT TEAM – AUSTELL
|TOM DENT
|07/25/2023
|UTM OF GEORGIA
|1025 EAST-WEST CONN,
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|PHYSICIANS LLC
|SUITE 520
|AUSTELL, GA 30106
|OCC037278
|VIP NEIGHBORHOOD CAR
|JORDON WHITFIELD
|07/28/2023
|SPA LLC
|1220 OLD POWDER SPRINGS
|AUTO WASHING – DETAILING
|VIP NEIGHBORHOOD CAR
|RD
|SPA LLC
|MABLETON, GA 30126
|OCC037252
|WELLSTAR UROLOGY
|BUSINESS LICENSE
|07/25/2023
|WELLSTAR HEALTH
|3747 ROSWELL RD, SUITE 317
|HOSPITAL ASSOCIATION – NON PROFIT
|SYSTEMS INC
|MARIETTA, GA 30062
|Business Count: 54
|Print Date: 7/29/2023
|BL_New_Business_Listing_090818Page 6
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