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Check out the 54 new businesses licensed by Cobb County last week

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the sign in front of the Cobb County Board of Commissioners buildingPhoto: Cobb County Courier/Larry Felton Johnson

Posted By: Larry Felton Johnson August 1, 2023

Here are the 54 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by Sunday, July 30, 2023.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
Between: 7/23/2023 and 7/30/2023
Sorted by Doing Business As
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC0372591125 ERNEST BARRETTAPRIL EHRENBEIT07/25/2023
PKWY BLDG OWNER1125 ERNEST BARRETT PKWYOFFICE SPACE RENTAL
SCC BARRETT CORNERSKENNESAW, GA 30144
LLC
OCC0372601131 ERNEST BARRETTAPRIL EHRENBEIT07/25/2023
PKWY BLDG OWNER1131 ERNEST BARRETT PKWYOFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
SCC BARRETT CORNERSKENNESAW, GA 30144THIS SITE
LLC
OCC0372012860 JOHNSON FERRY RDCHARLES CHUNG07/25/2023
BLDG OWNER #100/1502860 JOHNSON FERRY RD,OFFICE SPACE RENTAL
FRIENDLY PROPERTY LLCUNIT 100/150
MARIETTA, GA 30062
OCC0372819XX GUYSJOHN KOBS07/28/2023
9XX GUYS LLC1681 SMITHWOOD DRAUTO REPAIR – MOBILE
MARIETTA, GA 30062
OCC037273ADD IT TO THE LIST INCJUSTIN BROWN07/27/2023
ADD IT TO THE LIST INC1824 MERRY OAK RDMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
MARIETTA, GA 30008
OCC037119AMERICAN ADVISORSKRISTEN SIEFFFERT07/24/2023
GROUP/AAG600 TOWNPARK LN, SUITE 300MORTGAGE COMPANY
FINANCE OF AMERICAKENNESAW, GA 30144
REVERSE LLC
OCC037277AMERICAN CONTRACTINGJEFFREY GOLUB07/28/2023
GROUP LLC2 ANNAPOLIS DRCONSTRUCTION MANAGEMENT
AMERICAN CONTRACTINGHAZLET, NJ 07730
GROUP LLC
OCC037275APPLY THE PRESSUREAMIRE SHADE07/27/2023
DETAILS LLC750 SIX FLAGS RD, APT 511CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
APPLY THE PRESSUREAUSTELL, GA 30168AFTER CONSTRUCTION
DETAILS LLC
BLR003093ASIAN MASSAGEXINSHENG WANG07/27/2023
XIN SHZNG GA LLC4311 BELLS FERRY RDHEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
KENNESAW, GA 30144
OCC037267BFS ASSET HOLDINGS LLCTIM JOHNSON07/27/2023
BFS ASSET HOLDINGS LLC850 WHITE CIRCLE CTWAREHOUSE
MARIETTA, GA 30061
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC037237BISCUITS AND BBQLEROY FRANCIS07/24/2023
152 RIVERSIDE PKWYRESTAURANT
AUSTELL, GA 30168
OCC037254BRO’S DOMINICANALLAN ROSALES07/25/2023
BARBERSHOP LLC2468 WINDY HILL RD, SUITEBARBER SHOP
BRO’S DOMINICAN500
BARBERSHOP LLCMARIETTA, GA 30067
OCC037270CENTURY AUTOMOTIVEHASSAN JAAFAR07/27/2023
SERVICE1519 VETERANS MEMORIALAUTO REPAIR SHOP
CENTURY MOTORSPORTSHWY, SUITE
INCMABLETON, GA 30126
OCC037244CHIPOTLE MEXICAN GRILLTIM LUSKIN07/24/2023
#41925131 COBB DR, GARESTAURANT
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
OF COLORADO LLC
OCC037282CYCLONE FENCE SUPPLYRICHARD SHANE MILLER07/28/2023
AMERICAN WHOLESALE6727 OAK RIDGE COMMERCEFENCING CONTRACTOR
FENCEWORKS INCWAY 100, GA
OCC037251D NOTARYWALDEMAR DEBORAH2550 AKERS MILL RD, GA07/25/2023BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
OCC037269DR. E. FENDER,DANA D.M.D.DANA E. FENDER07/26/2023
PC2323 SHALLOWFORD RD,DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
DR. DANA E. FENDER,SUITE 101
D.M.D. PCMARIETTA, GA 30066
OCC037257EAST COBB HAIR CO LLCEAST COBB HAIR CO LLCBRITTANY DUBROC4101 ROSWELL RD, GA07/25/2023BEAUTY SHOP
OCC037248FM DISTCOM LLCFELIPE MUNOZ07/24/2023
FM DISTCOM LLC1800 WATER PL, SUITE 225WAREHOUSE
ATLANTA, GA 30339
OCC037222FUSION TRINITY LLCCHARLES NEWTON07/24/2023
FUSION TRINITY LLC4805 VILLAGE WAY, BLDGCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
3000/3401
SMYRNA, GA 30080
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC037268GOODMAN DERMATOLOGYMARCUS GOODMAN07/26/2023
GOODMAN DERMATOLOGY4298 ATLANTA RD, SUITE 320PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
PCSMYRNA, GA 30080
OCC037283GREEN CREATIONSPATRICIA D’AQUINO07/28/2023
BELLA LUNA RANCH LLC1692 OAK STENTERTAINMENT SERVICE
MARIETTA, GA 30060
OCC037280GROWTH ADVISORYASHRAF HASSIB07/28/2023
SERVICES LLC1035 ALYSSUM DRCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
GROWTH ADVISORYACWORTH, GA 30102
SERVICES LLC
OCC037288HIBBETT RETAIL INCLISA MULLIGAN07/28/2023
HIBBETT RETAIL INC5590 MABLETON PKWY, SUITESPORTING GOODS
3-4
MABLETON, GA 30126
OCC037258IMI AGENCYSHERRY KING07/25/2023
INCENTIVE MARKETING INC3550 GEORGE BUSBEE PKWY,CONSULTANT SERVICE – MARKETING
SUITE 350
KENNESAW, GA 30144
OCC037249KAT B’S BEAUTY LOUNGEKATHARINE BROWN07/24/2023
2690 MOUNT WILKINSONESTHETICIAN
PKWY, SUITE 28
ATLANTA, GA 30339
OCC037250KEY REFLECTIONSLAKERIA ALLEN07/25/2023
CLEANING1325 RIVERSIDE PKWY, GAJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
KEY REFLECTIONS& CONSTRUCTION RELATED
CLEANING SERVICES LLC
OCC037276KROGER #730VICTOR SMITH07/27/2023
THE KROGER COMPANY1310 POWERS FERRY RDGROCERY STORE
MARIETTA, GA 30067
OCC037263LEWDAN EDUCATIONDIONNE DANIELS07/25/2023
SUPPORT SERVICE INC721 KNOX SPRINGS RDCHARITABLE ORGANIZATION (NON
LEWDAN EDUCATIONAUSTELL, GA 30168PROFIT)
SUPPORT SERVICE INC
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC037266LIFE HAPPENSELIZABETH THOMAS07/27/2023
COUNSELING2727 PACES FERRY RD, SUITEFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
LIFE HAPPENS750
COUNSELING LLCATLANTA, GA 30339
OCC037262LINDA THURWANGERLINDA THURWANGER07/26/2023
COACHING5308 HILL RDCONSULTANT – EDUCATION
ACWORTH, GA 30101
ALC003138LIQUOR STOREHELEN GILBERT07/25/2023
REES 427 LLC1815 SOUTH COBB DR, SUITEPACKAGE STORE RELATED ITEMS
105
MARIETTA, GA 30060
OCC037256MAX INTERIORMANUEL XONTHE07/25/2023
REMODELING LLC5216 CHERRY RIDGE DRHANDY MAN – NO STATE LICENSE
MAX INTERIORPOWDER SPRINGS, GA 30127
REMODELING LLC
OCC037271MEETBOWLBUCHUN HAN07/26/2023
PFC DINING LLC3878 AUSTELL RD, SUITE 200RESTAURANT
MARIETTA, GA 30008
ALC003212OLD CONCORD BP LLCRIFFAT AMIN ALI07/27/2023
OLD CONCORD BP LLC1509 OLD CONCORD RDCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
MARIETTA, GA 30060
OCC037274PEACH RADIOLOGY LLCPUSHPESH BHARGAVA07/27/2023
PEACH RADIOLOGY LLC3010 EGLANTINE CTBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
MARIETTA, GA 30062
OCC037247PRONTO AUTOS LLCJOSE RODRIGUEZ07/24/2023
PRONTO AUTOS LLC791 TAYLOR DRWAREHOUSE
SMYRNA, GA 30080
OCC037243PUKKA VEGAN FOODTYRONDA HUNT07/24/2023
SERVICE LLC1000 SHADOWOOD PKWY, GACOTTAGE FOOD
PUKKA VEGAN FOOD
SERVICE LLC
OCC037279QUIRINO LANDSCAPINGMAXIMINO RAMOS MARTINEZ07/28/2023
AND TREE SERVICE LLC5856 BROOKSIDE DRLANDSCAPING CONTRACTOR
QUIRINO LANDSCAPINGMABLETON, GA 30126
AND TREE SERVICE LLC
License #D.B.A / Business NameOwner / Business Address
OCC037236REMAIN 15 FIVEHAMMOND ERIKA
LIME COMPANIES LLC1087 WATERBURY CLSE
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC037272RENEE’S CATERING &DEBORAH KEYS
INTERIOR DESIGN705 S GORDON RD
RENEE’S CATERING &MABLETON, GA 30126
INTERIOR DESIGN LLC
OCC037238SALON BROOKWOODSANTIAGO E MACCLESH
SALON MACCLESH2615 EAST WEST CONN,
SUITE 116
AUSTELL, GA 30106
OCC037242SMART LAUNDRYBHASKAR PREMA
EXPRESS IN & OUT250WINDY HILL RD, SUITE
LAUNDROMAT LLC300
MARIETTA, GA 30060
OCC037287SMOKE AND TOKESAMEER ALYKHAN
PRIME TIME USA 4 LLC2635 SANDY PLAINS RD,
SUITE 124
MARIETTA, GA 30066
OCC037253SOSA CONSTRUCION LLCJUAN ANTONIO SANCHEZ
SOSA CONSTRUCTION LLCGUERRA
1038 WILBURN DR
MARIETTA, GA 30064
OCC037264SSK POULTRY SERVCIE INCSUSEOK KIM
SSK POULTRY SERVCIE INC2501 PIEDMONT RD
MARIETTA, GA 30062
OCC037255STEPHANIE LIPSEYSTEPHANIE LIPSEY
TEXTURED HAIR CARE3000 WINDY HILL RD STE 148
SKL BEAUTY ENTERPRISESSALON 402
LLCMARIETTA, GA 30067
OCC037265STORYFORGE STUDIOSZWICK BROCKMAN
1205 WADE GREEN CIR
ACWORTH, GA 30102
ALC003186TASTY CHINA MARIETTADAHE YANG
SUCHENG MARIETTA LLC1808 POWERS FERRY RD
MARIETTA, GA 30067
OCC037241THE BOOKSHELFERPRICE CARL
1404 HAMPTON GLEN DRCABINET SALES AND INSTALLATION
MARIETTA, GA 30064
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC037261THE KING’S ABUNDANCETAKESHA LYLES07/26/2023
THE KING’S ABUNDANCE1782 MILLVIEW DRJEWELRY SALES
LLCMARIETTA, GA 30062
OCC037246URGENT TEAM – AUSTELLTOM DENT07/25/2023
UTM OF GEORGIA1025 EAST-WEST CONN,PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
PHYSICIANS LLCSUITE 520
AUSTELL, GA 30106
OCC037278VIP NEIGHBORHOOD CARJORDON WHITFIELD07/28/2023
SPA LLC1220 OLD POWDER SPRINGSAUTO WASHING – DETAILING
VIP NEIGHBORHOOD CARRD
SPA LLCMABLETON, GA 30126
OCC037252WELLSTAR UROLOGYBUSINESS LICENSE07/25/2023
WELLSTAR HEALTH3747 ROSWELL RD, SUITE 317HOSPITAL ASSOCIATION – NON PROFIT
SYSTEMS INCMARIETTA, GA 30062
Business Count: 54
Print Date: 7/29/2023BL_New_Business_Listing_090818Page 6
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