Check out the 54 new businesses licensed by Cobb County last week

Here are the 54 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by Sunday, July 30, 2023.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE Between: 7/23/2023 and 7/30/2023 Sorted by Doing Business As License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC037259 1125 ERNEST BARRETT APRIL EHRENBEIT 07/25/2023 PKWY BLDG OWNER 1125 ERNEST BARRETT PKWY OFFICE SPACE RENTAL SCC BARRETT CORNERS KENNESAW, GA 30144 LLC OCC037260 1131 ERNEST BARRETT APRIL EHRENBEIT 07/25/2023 PKWY BLDG OWNER 1131 ERNEST BARRETT PKWY OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON SCC BARRETT CORNERS KENNESAW, GA 30144 THIS SITE LLC OCC037201 2860 JOHNSON FERRY RD CHARLES CHUNG 07/25/2023 BLDG OWNER #100/150 2860 JOHNSON FERRY RD, OFFICE SPACE RENTAL FRIENDLY PROPERTY LLC UNIT 100/150 MARIETTA, GA 30062 OCC037281 9XX GUYS JOHN KOBS 07/28/2023 9XX GUYS LLC 1681 SMITHWOOD DR AUTO REPAIR – MOBILE MARIETTA, GA 30062 OCC037273 ADD IT TO THE LIST INC JUSTIN BROWN 07/27/2023 ADD IT TO THE LIST INC 1824 MERRY OAK RD MERCHANDISE AND SERVICE BROKER MARIETTA, GA 30008 OCC037119 AMERICAN ADVISORS KRISTEN SIEFFFERT 07/24/2023 GROUP/AAG 600 TOWNPARK LN, SUITE 300 MORTGAGE COMPANY FINANCE OF AMERICA KENNESAW, GA 30144 REVERSE LLC OCC037277 AMERICAN CONTRACTING JEFFREY GOLUB 07/28/2023 GROUP LLC 2 ANNAPOLIS DR CONSTRUCTION MANAGEMENT AMERICAN CONTRACTING HAZLET, NJ 07730 GROUP LLC OCC037275 APPLY THE PRESSURE AMIRE SHADE 07/27/2023 DETAILS LLC 750 SIX FLAGS RD, APT 511 CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS APPLY THE PRESSURE AUSTELL, GA 30168 AFTER CONSTRUCTION DETAILS LLC BLR003093 ASIAN MASSAGE XINSHENG WANG 07/27/2023 XIN SHZNG GA LLC 4311 BELLS FERRY RD HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED KENNESAW, GA 30144 OCC037267 BFS ASSET HOLDINGS LLC TIM JOHNSON 07/27/2023 BFS ASSET HOLDINGS LLC 850 WHITE CIRCLE CT WAREHOUSE MARIETTA, GA 30061 License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC037237 BISCUITS AND BBQ LEROY FRANCIS 07/24/2023 152 RIVERSIDE PKWY RESTAURANT AUSTELL, GA 30168 OCC037254 BRO’S DOMINICAN ALLAN ROSALES 07/25/2023 BARBERSHOP LLC 2468 WINDY HILL RD, SUITE BARBER SHOP BRO’S DOMINICAN 500 BARBERSHOP LLC MARIETTA, GA 30067 OCC037270 CENTURY AUTOMOTIVE HASSAN JAAFAR 07/27/2023 SERVICE 1519 VETERANS MEMORIAL AUTO REPAIR SHOP CENTURY MOTORSPORTS HWY, SUITE INC MABLETON, GA 30126 OCC037244 CHIPOTLE MEXICAN GRILL TIM LUSKIN 07/24/2023 #4192 5131 COBB DR, GA RESTAURANT CHIPOTLE MEXICAN GRILL OF COLORADO LLC OCC037282 CYCLONE FENCE SUPPLY RICHARD SHANE MILLER 07/28/2023 AMERICAN WHOLESALE 6727 OAK RIDGE COMMERCE FENCING CONTRACTOR FENCEWORKS INC WAY 100, GA OCC037251 D NOTARY WALDEMAR DEBORAH2550 AKERS MILL RD, GA 07/25/2023BUSINESS MANAGEMENT OFFICE OCC037269 DR. E. FENDER,DANA D.M.D. DANA E. FENDER 07/26/2023 PC 2323 SHALLOWFORD RD, DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) DR. DANA E. FENDER, SUITE 101 D.M.D. PC MARIETTA, GA 30066 OCC037257 EAST COBB HAIR CO LLCEAST COBB HAIR CO LLC BRITTANY DUBROC4101 ROSWELL RD, GA 07/25/2023BEAUTY SHOP OCC037248 FM DISTCOM LLC FELIPE MUNOZ 07/24/2023 FM DISTCOM LLC 1800 WATER PL, SUITE 225 WAREHOUSE ATLANTA, GA 30339 OCC037222 FUSION TRINITY LLC CHARLES NEWTON 07/24/2023 FUSION TRINITY LLC 4805 VILLAGE WAY, BLDG CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT 3000/3401 SMYRNA, GA 30080 License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC037268 GOODMAN DERMATOLOGY MARCUS GOODMAN 07/26/2023 GOODMAN DERMATOLOGY 4298 ATLANTA RD, SUITE 320 PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) PC SMYRNA, GA 30080 OCC037283 GREEN CREATIONS PATRICIA D’AQUINO 07/28/2023 BELLA LUNA RANCH LLC 1692 OAK ST ENTERTAINMENT SERVICE MARIETTA, GA 30060 OCC037280 GROWTH ADVISORY ASHRAF HASSIB 07/28/2023 SERVICES LLC 1035 ALYSSUM DR CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT GROWTH ADVISORY ACWORTH, GA 30102 SERVICES LLC OCC037288 HIBBETT RETAIL INC LISA MULLIGAN 07/28/2023 HIBBETT RETAIL INC 5590 MABLETON PKWY, SUITE SPORTING GOODS 3-4 MABLETON, GA 30126 OCC037258 IMI AGENCY SHERRY KING 07/25/2023 INCENTIVE MARKETING INC 3550 GEORGE BUSBEE PKWY, CONSULTANT SERVICE – MARKETING SUITE 350 KENNESAW, GA 30144 OCC037249 KAT B’S BEAUTY LOUNGE KATHARINE BROWN 07/24/2023 2690 MOUNT WILKINSON ESTHETICIAN PKWY, SUITE 28 ATLANTA, GA 30339 OCC037250 KEY REFLECTIONS LAKERIA ALLEN 07/25/2023 CLEANING 1325 RIVERSIDE PKWY, GA JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS KEY REFLECTIONS & CONSTRUCTION RELATED CLEANING SERVICES LLC OCC037276 KROGER #730 VICTOR SMITH 07/27/2023 THE KROGER COMPANY 1310 POWERS FERRY RD GROCERY STORE MARIETTA, GA 30067 OCC037263 LEWDAN EDUCATION DIONNE DANIELS 07/25/2023 SUPPORT SERVICE INC 721 KNOX SPRINGS RD CHARITABLE ORGANIZATION (NON LEWDAN EDUCATION AUSTELL, GA 30168 PROFIT) SUPPORT SERVICE INC License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC037266 LIFE HAPPENS ELIZABETH THOMAS 07/27/2023 COUNSELING 2727 PACES FERRY RD, SUITE FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING LIFE HAPPENS 750 COUNSELING LLC ATLANTA, GA 30339 OCC037262 LINDA THURWANGER LINDA THURWANGER 07/26/2023 COACHING 5308 HILL RD CONSULTANT – EDUCATION ACWORTH, GA 30101 ALC003138 LIQUOR STORE HELEN GILBERT 07/25/2023 REES 427 LLC 1815 SOUTH COBB DR, SUITE PACKAGE STORE RELATED ITEMS 105 MARIETTA, GA 30060 OCC037256 MAX INTERIOR MANUEL XONTHE 07/25/2023 REMODELING LLC 5216 CHERRY RIDGE DR HANDY MAN – NO STATE LICENSE MAX INTERIOR POWDER SPRINGS, GA 30127 REMODELING LLC OCC037271 MEETBOWL BUCHUN HAN 07/26/2023 PFC DINING LLC 3878 AUSTELL RD, SUITE 200 RESTAURANT MARIETTA, GA 30008 ALC003212 OLD CONCORD BP LLC RIFFAT AMIN ALI 07/27/2023 OLD CONCORD BP LLC 1509 OLD CONCORD RD CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL MARIETTA, GA 30060 OCC037274 PEACH RADIOLOGY LLC PUSHPESH BHARGAVA 07/27/2023 PEACH RADIOLOGY LLC 3010 EGLANTINE CT BUSINESS MANAGEMENT OFFICE MARIETTA, GA 30062 OCC037247 PRONTO AUTOS LLC JOSE RODRIGUEZ 07/24/2023 PRONTO AUTOS LLC 791 TAYLOR DR WAREHOUSE SMYRNA, GA 30080 OCC037243 PUKKA VEGAN FOOD TYRONDA HUNT 07/24/2023 SERVICE LLC 1000 SHADOWOOD PKWY, GA COTTAGE FOOD PUKKA VEGAN FOOD SERVICE LLC OCC037279 QUIRINO LANDSCAPING MAXIMINO RAMOS MARTINEZ 07/28/2023 AND TREE SERVICE LLC 5856 BROOKSIDE DR LANDSCAPING CONTRACTOR QUIRINO LANDSCAPING MABLETON, GA 30126 AND TREE SERVICE LLC License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address OCC037236 REMAIN 15 FIVE HAMMOND ERIKA LIME COMPANIES LLC 1087 WATERBURY CLSE POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC037272 RENEE’S CATERING & DEBORAH KEYS INTERIOR DESIGN 705 S GORDON RD RENEE’S CATERING & MABLETON, GA 30126 INTERIOR DESIGN LLC OCC037238 SALON BROOKWOOD SANTIAGO E MACCLESH SALON MACCLESH 2615 EAST WEST CONN, SUITE 116 AUSTELL, GA 30106 OCC037242 SMART LAUNDRY BHASKAR PREMA EXPRESS IN & OUT 250 WINDY HILL RD, SUITE LAUNDROMAT LLC 300 MARIETTA, GA 30060 OCC037287 SMOKE AND TOKE SAMEER ALYKHAN PRIME TIME USA 4 LLC 2635 SANDY PLAINS RD, SUITE 124 MARIETTA, GA 30066 OCC037253 SOSA CONSTRUCION LLC JUAN ANTONIO SANCHEZ SOSA CONSTRUCTION LLC GUERRA 1038 WILBURN DR MARIETTA, GA 30064 OCC037264 SSK POULTRY SERVCIE INC SUSEOK KIM SSK POULTRY SERVCIE INC 2501 PIEDMONT RD MARIETTA, GA 30062 OCC037255 STEPHANIE LIPSEY STEPHANIE LIPSEY TEXTURED HAIR CARE 3000 WINDY HILL RD STE 148 SKL BEAUTY ENTERPRISES SALON 402 LLC MARIETTA, GA 30067 OCC037265 STORYFORGE STUDIOS ZWICK BROCKMAN 1205 WADE GREEN CIR ACWORTH, GA 30102 ALC003186 TASTY CHINA MARIETTA DAHE YANG SUCHENG MARIETTA LLC 1808 POWERS FERRY RD MARIETTA, GA 30067 OCC037241 THE BOOKSHELFER PRICE CARL 1404 HAMPTON GLEN DR CABINET SALES AND INSTALLATION MARIETTA, GA 30064 License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC037261 THE KING’S ABUNDANCE TAKESHA LYLES 07/26/2023 THE KING’S ABUNDANCE 1782 MILLVIEW DR JEWELRY SALES LLC MARIETTA, GA 30062 OCC037246 URGENT TEAM – AUSTELL TOM DENT 07/25/2023 UTM OF GEORGIA 1025 EAST-WEST CONN, PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) PHYSICIANS LLC SUITE 520 AUSTELL, GA 30106 OCC037278 VIP NEIGHBORHOOD CAR JORDON WHITFIELD 07/28/2023 SPA LLC 1220 OLD POWDER SPRINGS AUTO WASHING – DETAILING VIP NEIGHBORHOOD CAR RD SPA LLC MABLETON, GA 30126 OCC037252 WELLSTAR UROLOGY BUSINESS LICENSE 07/25/2023 WELLSTAR HEALTH 3747 ROSWELL RD, SUITE 317 HOSPITAL ASSOCIATION – NON PROFIT SYSTEMS INC MARIETTA, GA 30062 Business Count: 54 Print Date: 7/29/2023 BL_New_Business_Listing_090818Page 6