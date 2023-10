Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from October 20 to October 26

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

STARBUCKS & PIZZA HUT @ TARGET T-2121

1401 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30062-6495

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17169

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 10-26-2023

STARBUCKS COFFEE #8469

1721 POWDER SPRINGS RD SW STE 101 MARIETTA, GA 30064-4880

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-6727

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 10-26-2023

STARBUCKS COFFEE #8260

1207 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-21857

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 10-26-2023

SUBURBAN TAP

1318 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2724

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3394

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 10-26-2023

THAICOON & SUSHI BAR

34 MILL ST NE MARIETTA, GA 30060-1967

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-10283

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 10-26-2023

LA COCINA MEXICAN RESTAURANT

1727 MARS HILL RD NW STE 9 ACWORTH, GA 30101-8075

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-10764C

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 10-26-2023

ARBY’S #1735

3250 BARRETT LAKES BLVD NW KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2969

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-26-2023

CITY VIEW ELEMENTARY SCHOOL

285 S GORDON RD MABLETON, GA 30126-5303

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7514

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-26-2023

BULLARD ELEMENTARY SCHOOL

3656 OLD STILESBORO RD KENNESAW, GA 30152

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12369

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-26-2023

RIVERSIDE ELEMENTARY SCHOOL

461 S GORDON RD MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12630C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-26-2023

MCCLURE MIDDLE SCHOOL

3660 OLD STILESBORO RD NW KENNESAW, GA 30152-3150

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-14589

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-26-2023

DOMINO’S PIZZA #5740

1721 POWDER SPRINGS RD SW STE 104 MARIETTA, GA 30064-4880

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003354

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-26-2023

MCDONALD’S #33950

4050 JILES RD NW KENNESAW, GA 30144-1105

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003905

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 10-26-2023

GOOD KITCHEN

300 VILLAGE GREEN CIR SE STE 110 SMYRNA, GA 30080-3450

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005525

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 10-26-2023

PIASTRA

45 W PARK SQ NE MARIETTA, GA 30060-1923

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001992

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 10-25-2023

STEAK N SHAKE #625

3396 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-8304

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-18497

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-25-2023

WILLIAMSON BROTHERS BAR-B-Q

1425 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3668

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2392

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 10-25-2023

PEBBLEBROOK HIGH SCHOOL

991 OLD ALABAMA RD MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1491C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 10-25-2023

CAFE SOCIAL HOUSE

1400 VETERANS MEMORIAL HWY SE STE 122 MABLETON, GA 30126-2947

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003401

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 10-25-2023

YOU FOOD SUSHI & HIBACHI

5345 FLOYD RD SW MABLETON, GA 30126-2243

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003832

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 10-25-2023

I LOUNGE TASTE THE DIFFERENCE

40 DODD ST SE STE 100 MARIETTA, GA 30060-2541

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004295

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 10-25-2023

PANERA BREAD

3384 COBB PKWY NW STE 160 ACWORTH, GA 30101-8786

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004648

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 10-25-2023

THE PUBLIC HOUSE AT VININGS – FOOD (INSIDE HOTEL INDIGO ATLANTA VININGS)

2857 PACES FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339-3793

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005700

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 10-25-2023

!!WHATABURGER

840 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 50 KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006084

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-25-2023

REVEILLE COFFEEHOUSE CAFE

5330 BROOKSTONE DR NW STE 210 ACWORTH, GA 30101-7183

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000321

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-24-2023

OYSTER CAFE’

3060 COBB PKWY NW STE 101 KENNESAW, GA 30152-6578

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-18904

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 10-24-2023

TOYIN TAKEOUT

495 PAT MELL RD SW STE 105 MARIETTA, GA 30060-4102

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26756

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 10-24-2023

DELMAR GARDENS OF SMYRNA – FOOD

404 KING SPRINGS VILLAGE PKWY SMYRNA, GA 30082

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-1941

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 10-24-2023

CAPTAIN D’S #3634

3439 S COBB DR SMYRNA, GA 30080-4172

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1096C

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 10-24-2023

DURHAM MIDDLE SCHOOL

2891 MARS HILL RD ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2652

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-24-2023

FREY ELEMENTARY SCHOOL

2865 MARS HILL RD ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4399

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-24-2023

COOL BEANS COFFEE ROASTERS-MOBILE

32 WADDELL ST MARIETTA, GA 30090-2900

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-25245

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 10-24-2023

MOMO SON RAMEN

68 N MARIETTA PKWY NE SPC 104 MARIETTA, GA 30060-1509

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003652

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 10-24-2023

FOUR FAT COWS

68 N MARIETTA PKWY NE SPC 101 MARIETTA, GA 30060-1509

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003797

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 10-24-2023

WENDY’S OF CHASTAIN

995 CHASTAIN RD NW KENNESAW, GA 30144-5582

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004386

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 10-24-2023

1911 BISCUITS & BURGERS

3120 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-4114

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004674

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 10-24-2023

PAPA JOHN’S PIZZA #414

4180 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106-1895

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000127

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 10-23-2023

CALVARY CHILDREN’S HOME

1430 LOST MOUNTAIN RD POWDER SPRINGS, GA 30127-1069

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4858

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-23-2023

SERENITY ADULT DAY CARE CENTER

4279 AUSTELL POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2935

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001980

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 10-23-2023

INTERNATIONAL ACADEMY OF SMYRNA SCHOOL

2144 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1348

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000472

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 10-23-2023

NORTH COBB HIGH SCHOOL

3400 OLD 41 HWY NW KENNESAW, GA 30144-1072

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-338C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-23-2023

GREAT AMERICAN COOKIES / MARBLE SLAB CREAMERY – MARIETTA

4101 ROSWELL RD STE 308 MARIETTA, GA 30062-6287

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003497

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-23-2023

DUCK DONUTS

1281 JOHNSON FERRY RD STE 116 MARIETTA, GA 30068-2943

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004064

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-23-2023

ICEY CHICKS – BASE

3047 COBB PKWY NW SPC 1C KENNESAW, GA 30152-6503

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004353

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-23-2023

MARIETTA DONUTS

1282 JOHNSON FERRY RD STE 109 MARIETTA, GA 30068-2777

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004551

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 10-23-2023

POWDER SPRINGS CENTER FOR NURSING & HEALING

3460 POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2322

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004802

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-23-2023

SNOWIE ATLANTA – BASE

3047 COBB PKWY NW SPC 1B KENNESAW, GA 30152-6503

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005435

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-23-2023

!!JIMMY JOHN’S

1133 CHASTAIN RD NW STE 400 KENNESAW, GA 30144-5684

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006238

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 10-23-2023

STARBUCKS COFFEE #11045

3622 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-4018

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19155

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 10-20-2023

DAYBREAK VILLAGE AT KENNESAW PCH

3056 CHEROKEE ST NW KENNESAW, GA 30144-2828

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17152

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 10-20-2023

3 COLORS ASIAN KITCHEN

2060 LOWER ROSWELL RD STE 160 MARIETTA, GA 30068-3300

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-27411

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 10-20-2023

COOK OUT RESTAURANT

9 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3627

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002523

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 10-20-2023

JOHNNIE MACCRACKEN’S CELTIC FIREHOUSE PUB

15 ATLANTA ST SE MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-11251

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 10-20-2023

BAKER ELEMENTARY SCHOOL

2361 BAKER RD NW ACWORTH, GA 30101-3602

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-878C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-20-2023

6TH GRADE ACADEMY – SCHOOL

340 AVIATION RD MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-468C

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 10-20-2023

ACWORTH ELEMENTARY SCHOOL

4220 CANTRELL RD ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7251

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-20-2023

CYLANTROS VENEZUELAN CUISINE #2

3338 CHEROKEE ST NW STE A KENNESAW, GA 30144-1922

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003382

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 10-20-2023

MZIZI COFFEE ROASTER

2995 JOHNSON FERRY RD STE 220 MARIETTA, GA 30062-5676

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003499

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 10-20-2023

MARIETTA CITY SCHOOLS EARLY LEARNING CENTER

368 WRIGHT ST SW MARIETTA, GA 30064-3256

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003767

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 10-20-2023

EATING SPOT THE

301 LEMON ST STE A MARIETTA, GA 30060-0907

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004381

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 10-20-2023

SMOOTHIE KING #1388

3103 COBB PKWY NW STE 119 KENNESAW, GA 30152-1005

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004702

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 10-20-2023

EL PALENQUE EVENT HALL

1477 ROSWELL RD STE 150 MARIETTA, GA 30062-3700

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005105

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 10-20-2023