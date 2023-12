Check out the 47 new businesses licensed by Cobb County for the week ending December 22

Here are the 47 new businesses listed by Cobb County for the week ending Sunday, December 17, 2023.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

This is only a list of businesses licensed to operate in unincorporated Cobb County, not a comprehensive list of new businesses within the county. Cities within the county license businesses operating within their city limits.

Between: 12/17/2023 and 12/24/2023

Sorted by Doing Business As

License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC038188 AAI FLIGHT SERVCIES INC SUZAN DESOTELLE 12/18/2023 AAI FLIGHT SERVCIES INC 1755 THE EXCHANGE, GA AIRCRAFT SERVICING ALC003256 ACWORTH WINE & SPIRITS ACWORTH WINE 7 SPIRITS 12/20/2023 J&J ACWORTH LLC INC PACKAGE STORE RELATED ITEMS 3895 CHEROKEE ST, UNIT 390 KENNESAW, GA 30144 OCC038215 AUTOMOTIVE BLESSING II CHARLES FREDERIC 12/22/2023 LLC 3195 AUSTELL RD AUTO REPAIR SHOP AUTOMOTIVE BLESSING II MARIETTA, GA 30008 LLC OCC038187 AWC BODY BUTTER WENDY JACKSON 12/18/2023 JLWJ ENTERPRISE LLC 4582 RUGOSA WAY COSMETICS AUSTELL, GA 30106 OCC038224 BEBEL BRONZE STUDIO ELEN PEREIRA 12/22/2023 BEBEL BRONZE STUDIO INC 1230 POWERS FERRY RD, TANNING SALON SUITE 2 MARIETTA, GA 30067 ALC003292 BEVERAGE SOLUTIONS INC BEVERAGE SOLUTIONS INC 12/20/2023 BEVERAGE SOLUTIONS 1349 OLD 41 NW HWY, SUITE LIQUOR MANUFACTURER (678)365-6078 110 MARIETTA, GA 30060 OCC038233 BOUNTIGREENS LLC CHIDERA AMOBI 12/22/2023 BOUNTIGREENS LLC 946 E LAKE LNDG PRODUCE VENDOR- SELLING ONLY MARIETTA, GA 30062 PRODUCE GROWN BY VENDOR – EXEMPT OCC038199 BUZZ TINT HERBERT JERVIS 12/19/2023 63 ERNEST BARRETT PKWY GLASS TINTING CONTRACTOR MARIETTA, GA 30066 OCC038226 CARXOOM SHAHID LATIF 12/22/2023 CARXOOM LLC 875 COBB DR AUTO DEALER – USED CARS ONLY MARIETTA, GA 30060 OCC038227 CATHERINE ELLIS CATHERINE ELLIS 12/22/2023 ELLIS COUNSELING LLC 738 WOODLAWN DR, GA SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX) OCC038192 CENTER FOR AUTHENTIC ROY BLANKENSHIP 12/18/2023 LIFE & RELATIONSHIP LLC 1301 SHILOH RD, SUITE 530 MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST CENTER FOR AUTHENTIC KENNESAW, GA 30144 (OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED LIFE & RELATIONSHIP LLC OCC038223 CHASING BALANCED NATASHA GOODMAN 12/22/2023 WELLNESS LLC 3151 STILLHOUSE CREEK DR, FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING CHASING BALANCED SUITE 4214 WELLNESS LLC ATLANTA, GA 30339 OCC038203 CRICKET WIRELESS MAHDI SHOMAN 12/19/2023 USA CELL GEORGIA INC 371 PAT MELL RD, SUITE 300 TELEPHONE EQUIP SALES RETAIL MARIETTA, GA 30060 OCC038198 DATO TECHNOLOGIES INC TONY TODD 12/19/2023 DATO TECHNOLOGIES INC 1690 STONE VILLAGE LN, COMPUTER PROGRAMMING SERVICES SUITE 121 KENNESAW, GA 30152 OCC038212 DIVA NAIL SPA YEN THI NGOC BUI 12/21/2023 DIVA SPRING NAIL SPA 50 ERNEST BARRETT PKWY, BEAUTY SHOP ATLANTA LLC GA OCC038234 DIVERSIFIED ALISON JONES 12/22/2023 CONSTRUCTION 2716 MACBY AVE HANDY MAN – NO STATE LICENSE RESOURCES INC MARIETTA, GA 30066 DIVERSIFIED CONSTRUCTION RESOURCES INC OCC038208 DMW CLASSIC INTERIORS WAGNER DEBORA 12/20/2023 3809 BERRYBRIDGE WAY INTERIOR DESIGN MARIETTA, GA 30067 ALC003294 EL SOLECITO MEXICAN GRILLY & TASTE LLC 12/21/2023 GRILL 511 VETERANS MEMORIAL RESTAURANT GRILLY & TASTE LLC HWY (678)224-8938 MABLETON, GA 30126 OCC038200 ENGLE LAW LLC NICHOLE ENGLE 12/19/2023 ENGLE LAW LLC 2126 MORGAN RD LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY MARIETTA, GA 30066 OCC038213 EVERYTHING GREEN RANDY HARDY 12/21/2023 PROPERTIES LLC 448 WESTLAKE DR REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT EVERYTHING GREEN MARIETTA, GA 30064 PROPERTIES LLC OCC038217 EZRA FARRELL EZRA FARRELL 12/21/2023 ESISAI INC 613 MONTVIEW CT BUSINESS MANAGEMENT OFFICE MARIETTA, GA 30060 OCC038218 FLOWERS OF MARIETTA GARRETT WOLTERS 12/22/2023 FABULOUS FLORALS 1100 JOHNSON FERRY RD, FLORIST SUITE 250 MARIETTA, GA 30068 OCC038216 GUARDIAN TRANSMISSION LANCE MCCUTCHEON 12/22/2023 E&M TRANSMISSION LLC 2150 POST OAK TRITT RD, AUTO REPAIR SHOP SUITE 100 MARIETTA, GA 30062 OCC038196 HEROS LAWN CARE OF NW MARIE DESIR 12/19/2023 ATLANTA 2042 OLD FORGE WAY EXTERMINATING AND PEST CONTROL SONORA LLC MARIETTA, GA 30068 SERVICE OCC038220 HOME BASE BARBERSHOP FAUSTINO PIRON-RAMIREZ 12/21/2023 LLC 455 PAT MELL RD, SUITE 124 BARBER SHOP HOME BASE BARBERSHOP MARIETTA, GA 30060 LLC OCC038191 HS & D ENTERPRISES LLC MERYL HAMMER 12/18/2023 HS & D ENTERPRISES LLC 2455 PACES FERRY RD, BLDG RESTAURANT B ATLANTA, GA 30339 OCC038193 INFINITE BUILD LLC CHRISTOPHER LINKOUS 12/18/2023 INFINITE BUILD LLC 1522 BEN KING RD REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT KENNESAW, GA 30144 CON001457 JOHN COCHRAN JOHN COCHRAN 12/21/2023 4823 HIGHPOINT DR BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE MARIETTA, GA 30066 REQUIRED CON001456 JONES COVEY GROUP INC ELLEN COLLINS 12/20/2023 9595 LUCAS RANCH RD, BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE SUITE 100 REQUIRED RANCHO CUCAMONGA, CA 91730 OCC037998 KILLER B’S LLC RANDALL NOLES 12/18/2023 KILLER B’S LLC 163 INDIAN TRL MERCHANDISE AND SERVICE BROKER MARIETTA, GA 30068 OCC038207 LILIANA’S ITALIAN JOSE LOPEZ URQUIN 12/20/2023 RESTAURANT 2595 SANDY PLAINS RD, RESTAURANT LILIANA’S ITALIAN SUITE 107 RESTAURANT LLC MARIETTA, GA 30066 OCC038197 LOST CREEK STABLES AMY GEIGER 12/19/2023 LOST CREEK STABLES LLC 4850 DUE WEST RD STABLES HORSES FOR SALE BOARDING KENNESAW, GA 30152 BREEDING & RIDING OCC038201 LS AUTOMOTIVE LLC JAMES HURLEY 12/19/2023 LS AUTOMOTIVE LLC 1375 JAMERSON RD AUTO REPAIR – MOBILE MARIETTA, GA 30066 OCC038214 LUCKY NAILS KENNESAW PHUNG TRINH 12/22/2023 SPA LLC 3960 MARY ELIZA TRCE, APT BEAUTY SHOP LUCKY NAILS KENNESAW 200 SPA LLC MARIETTA, GA 30064 OCC038225 NOVA PRIVATE HOME CARE SAVITRI RAJKUMAR 12/22/2023 LLC 2250 SHADETREE CT HEALTH AND ALLIED SERVICES NOVA PRIVATE HOME CARE MARIETTA, GA 30062 LLC OCC038190 PARKER MONICA MONICA PARKER 12/18/2023 2742 ST AUGUSTINE TRL CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT MARIETTA, GA 30067 OCC038231 POOL DEPOT INC THOMAS E MCFARLAND 12/22/2023 POOL DEPOT INC 4995 MOON RD SWIMMING POOL CONTRACTOR POWDER SPRINGS, GA 30127 ALC003254 Q KOREAN BBQ & GREAT IMMANUEL INC 12/21/2023 REVOLVING SUSHI 440 ERNEST BARRETT PKWY, RESTAURANT GREAT IMMANUEL INC SUITE 50 (470)308-4188 KENNESAW, GA 30144 ALC003295 QUICK FOOD MART MASR ENTERPRISE INC 12/20/2023 MASR ENTERPRISE INC 2543 BELLS FERRY RD, GA CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL (770)910-6218 OCC038209 REES REAL ESTATE SCOTT REES 12/20/2023 ADVISORS INC 2713 PACES LOOKOUT WAY REAL ESTATE BROKERS REES REAL ESTATE ATLANTA, GA 30339 ADVISORS INC OCC038221 SOUL SNATCHER BRITNEY WRIGHT 12/21/2023 COLLECTION LLC 440 W ERNEST BARRETT CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL SOUL SNATCHER PKWY, SUITE 23-1012 COLLECTION LLC KENNESAW, GA 30144 OCC038211 STEP IN HOPE LLC EMILY FIEG 12/21/2023 STEP IN HOPE LLC 2083 TWEED DR PUBLISHER – BOOKS ACWORTH, GA 30101 OCC038222 SUNCOAST LEARNING BRIAN FIEG 12/21/2023 SYSTEMS 2083 TWEED DR CONSULTANT – EDUCATION A PLUS ONLINE LLC ACWORTH, GA 30101 OCC038202 TINY TOT UNIVERSITY LLC PATRICIA DEVERGER 12/20/2023 TINY TOT UNIVERSITY LLC 3022 CREST RIDGE CIR DAY CARE – APPROPRIATE ZONING MARIETTA, GA 30060 REQUIRED OCC038195 U MOVEMENT CHURCH LUCIUS ROUSER 12/18/2023 U MOVEMENT CHURCH INC 1528 AUSTELL RD RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT) MARIETTA, GA 30008 OCC038194 VIGI MORGAN DRAKE 12/18/2023 SHARP MEDIA LLC 1607 WILDWOOD RD VIDEO AND FILM PRODUCTION MARIETTA, GA 30062 OCC038205 WHATABURGER #1490 WHATABURGER 12/19/2023 WHATABURGER RESTAURANTS LLC RESTAURANT RESTAURANTS LLC 2955 COBB PKWY, MODEL 910 ATLANTA, GA 30339 Business Count: 47

Advertisement