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Check out the 47 new businesses licensed by Cobb County for the week ending December 22

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson December 24, 2023

Here are the 47 new businesses listed by Cobb County for the week ending Sunday, December 17, 2023.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

This is only a list of businesses licensed to operate in unincorporated Cobb County, not a comprehensive list of new businesses within the county. Cities within the county license businesses operating within their city limits.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE

Between: 12/17/2023 and 12/24/2023
Sorted by Doing Business As

License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC038188AAI FLIGHT SERVCIES INCSUZAN DESOTELLE12/18/2023
AAI FLIGHT SERVCIES INC1755 THE EXCHANGE, GAAIRCRAFT SERVICING
ALC003256ACWORTH WINE & SPIRITSACWORTH WINE 7 SPIRITS12/20/2023
J&J ACWORTH LLCINCPACKAGE STORE RELATED ITEMS
3895 CHEROKEE ST, UNIT 390
KENNESAW, GA 30144
OCC038215AUTOMOTIVE BLESSING IICHARLES FREDERIC12/22/2023
LLC3195 AUSTELL RDAUTO REPAIR SHOP
AUTOMOTIVE BLESSING IIMARIETTA, GA 30008
LLC
OCC038187AWC BODY BUTTERWENDY JACKSON12/18/2023
JLWJ ENTERPRISE LLC4582 RUGOSA WAYCOSMETICS
AUSTELL, GA 30106
OCC038224BEBEL BRONZE STUDIOELEN PEREIRA12/22/2023
BEBEL BRONZE STUDIO INC1230 POWERS FERRY RD,TANNING SALON
SUITE 2
MARIETTA, GA 30067
ALC003292BEVERAGE SOLUTIONS INCBEVERAGE SOLUTIONS INC12/20/2023
BEVERAGE SOLUTIONS1349 OLD 41 NW HWY, SUITELIQUOR MANUFACTURER
(678)365-6078110
MARIETTA, GA 30060
OCC038233BOUNTIGREENS LLCCHIDERA AMOBI12/22/2023
BOUNTIGREENS LLC946 E LAKE LNDGPRODUCE VENDOR- SELLING ONLY
MARIETTA, GA 30062PRODUCE GROWN BY VENDOR – EXEMPT
OCC038199BUZZ TINTHERBERT JERVIS12/19/2023
63 ERNEST BARRETT PKWYGLASS TINTING CONTRACTOR
MARIETTA, GA 30066
OCC038226CARXOOMSHAHID LATIF12/22/2023
CARXOOM LLC875 COBB DRAUTO DEALER – USED CARS ONLY
MARIETTA, GA 30060
OCC038227CATHERINE ELLISCATHERINE ELLIS12/22/2023
ELLIS COUNSELING LLC738 WOODLAWN DR, GASOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
OCC038192CENTER FOR AUTHENTICROY BLANKENSHIP12/18/2023
LIFE & RELATIONSHIP LLC1301 SHILOH RD, SUITE 530MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
CENTER FOR AUTHENTICKENNESAW, GA 30144(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
LIFE & RELATIONSHIP LLC
OCC038223CHASING BALANCEDNATASHA GOODMAN12/22/2023
WELLNESS LLC3151 STILLHOUSE CREEK DR,FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
CHASING BALANCEDSUITE 4214
WELLNESS LLCATLANTA, GA 30339
OCC038203CRICKET WIRELESSMAHDI SHOMAN12/19/2023
USA CELL GEORGIA INC371 PAT MELL RD, SUITE 300TELEPHONE EQUIP SALES RETAIL
MARIETTA, GA 30060
OCC038198DATO TECHNOLOGIES INCTONY TODD12/19/2023
DATO TECHNOLOGIES INC1690 STONE VILLAGE LN,COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
SUITE 121
KENNESAW, GA 30152
OCC038212DIVA NAIL SPAYEN THI NGOC BUI12/21/2023
DIVA SPRING NAIL SPA50 ERNEST BARRETT PKWY,BEAUTY SHOP
ATLANTA LLCGA
OCC038234DIVERSIFIEDALISON JONES12/22/2023
CONSTRUCTION2716 MACBY AVEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
RESOURCES INCMARIETTA, GA 30066
DIVERSIFIED
CONSTRUCTION
RESOURCES INC
OCC038208DMW CLASSIC INTERIORSWAGNER DEBORA12/20/2023
3809 BERRYBRIDGE WAYINTERIOR DESIGN
MARIETTA, GA 30067
ALC003294EL SOLECITO MEXICANGRILLY & TASTE LLC12/21/2023
GRILL511 VETERANS MEMORIALRESTAURANT
GRILLY & TASTE LLCHWY
(678)224-8938MABLETON, GA 30126
OCC038200ENGLE LAW LLCNICHOLE ENGLE12/19/2023
ENGLE LAW LLC2126 MORGAN RDLAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
MARIETTA, GA 30066
OCC038213EVERYTHING GREENRANDY HARDY12/21/2023
PROPERTIES LLC448 WESTLAKE DRREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
EVERYTHING GREENMARIETTA, GA 30064
PROPERTIES LLC
OCC038217EZRA FARRELLEZRA FARRELL12/21/2023
ESISAI INC613 MONTVIEW CTBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
MARIETTA, GA 30060
OCC038218FLOWERS OF MARIETTAGARRETT WOLTERS12/22/2023
FABULOUS FLORALS1100 JOHNSON FERRY RD,FLORIST
SUITE 250
MARIETTA, GA 30068
OCC038216GUARDIAN TRANSMISSIONLANCE MCCUTCHEON12/22/2023
E&M TRANSMISSION LLC2150 POST OAK TRITT RD,AUTO REPAIR SHOP
SUITE 100
MARIETTA, GA 30062
OCC038196HEROS LAWN CARE OF NWMARIE DESIR12/19/2023
ATLANTA2042 OLD FORGE WAYEXTERMINATING AND PEST CONTROL
SONORA LLCMARIETTA, GA 30068SERVICE
OCC038220HOME BASE BARBERSHOPFAUSTINO PIRON-RAMIREZ12/21/2023
LLC455 PAT MELL RD, SUITE 124BARBER SHOP
HOME BASE BARBERSHOPMARIETTA, GA 30060
LLC
OCC038191HS & D ENTERPRISES LLCMERYL HAMMER12/18/2023
HS & D ENTERPRISES LLC2455 PACES FERRY RD, BLDGRESTAURANT
B
ATLANTA, GA 30339
OCC038193INFINITE BUILD LLCCHRISTOPHER LINKOUS12/18/2023
INFINITE BUILD LLC1522 BEN KING RDREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
KENNESAW, GA 30144
CON001457JOHN COCHRANJOHN COCHRAN12/21/2023
4823 HIGHPOINT DRBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
MARIETTA, GA 30066REQUIRED
CON001456JONES COVEY GROUP INCELLEN COLLINS12/20/2023
9595 LUCAS RANCH RD,BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
SUITE 100REQUIRED
RANCHO CUCAMONGA, CA
91730
OCC037998KILLER B’S LLCRANDALL NOLES12/18/2023
KILLER B’S LLC163 INDIAN TRLMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
MARIETTA, GA 30068
OCC038207LILIANA’S ITALIANJOSE LOPEZ URQUIN12/20/2023
RESTAURANT2595 SANDY PLAINS RD,RESTAURANT
LILIANA’S ITALIANSUITE 107
RESTAURANT LLCMARIETTA, GA 30066
OCC038197LOST CREEK STABLESAMY GEIGER12/19/2023
LOST CREEK STABLES LLC4850 DUE WEST RDSTABLES HORSES FOR SALE BOARDING
KENNESAW, GA 30152BREEDING & RIDING
OCC038201LS AUTOMOTIVE LLCJAMES HURLEY12/19/2023
LS AUTOMOTIVE LLC1375 JAMERSON RDAUTO REPAIR – MOBILE
MARIETTA, GA 30066
OCC038214LUCKY NAILS KENNESAWPHUNG TRINH12/22/2023
SPA LLC3960 MARY ELIZA TRCE, APTBEAUTY SHOP
LUCKY NAILS KENNESAW200
SPA LLCMARIETTA, GA 30064
OCC038225NOVA PRIVATE HOME CARESAVITRI RAJKUMAR12/22/2023
LLC2250 SHADETREE CTHEALTH AND ALLIED SERVICES
NOVA PRIVATE HOME CAREMARIETTA, GA 30062
LLC
OCC038190PARKER MONICAMONICA PARKER12/18/2023
2742 ST AUGUSTINE TRLCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
MARIETTA, GA 30067
OCC038231POOL DEPOT INCTHOMAS E MCFARLAND12/22/2023
POOL DEPOT INC4995 MOON RDSWIMMING POOL CONTRACTOR
POWDER SPRINGS, GA 30127
ALC003254Q KOREAN BBQ &GREAT IMMANUEL INC12/21/2023
REVOLVING SUSHI440 ERNEST BARRETT PKWY,RESTAURANT
GREAT IMMANUEL INCSUITE 50
(470)308-4188KENNESAW, GA 30144
ALC003295QUICK FOOD MARTMASR ENTERPRISE INC12/20/2023
MASR ENTERPRISE INC2543 BELLS FERRY RD, GACONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
(770)910-6218
OCC038209REES REAL ESTATESCOTT REES12/20/2023
ADVISORS INC2713 PACES LOOKOUT WAYREAL ESTATE BROKERS
REES REAL ESTATEATLANTA, GA 30339
ADVISORS INC
OCC038221SOUL SNATCHERBRITNEY WRIGHT12/21/2023
COLLECTION LLC440 W ERNEST BARRETTCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
SOUL SNATCHERPKWY, SUITE 23-1012
COLLECTION LLCKENNESAW, GA 30144
OCC038211STEP IN HOPE LLCEMILY FIEG12/21/2023
STEP IN HOPE LLC2083 TWEED DRPUBLISHER – BOOKS
ACWORTH, GA 30101
OCC038222SUNCOAST LEARNINGBRIAN FIEG12/21/2023
SYSTEMS2083 TWEED DRCONSULTANT – EDUCATION
A PLUS ONLINE LLCACWORTH, GA 30101
OCC038202TINY TOT UNIVERSITY LLCPATRICIA DEVERGER12/20/2023
TINY TOT UNIVERSITY LLC3022 CREST RIDGE CIRDAY CARE – APPROPRIATE ZONING
MARIETTA, GA 30060REQUIRED
OCC038195U MOVEMENT CHURCHLUCIUS ROUSER12/18/2023
U MOVEMENT CHURCH INC1528 AUSTELL RDRELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)
MARIETTA, GA 30008
OCC038194VIGIMORGAN DRAKE12/18/2023
SHARP MEDIA LLC1607 WILDWOOD RDVIDEO AND FILM PRODUCTION
MARIETTA, GA 30062
OCC038205WHATABURGER #1490WHATABURGER12/19/2023
WHATABURGERRESTAURANTS LLCRESTAURANT
RESTAURANTS LLC2955 COBB PKWY, MODEL 910
ATLANTA, GA 30339
Business Count: 47
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