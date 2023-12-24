Check out the 47 new businesses licensed by Cobb County for the week ending December 22

Here are the 47 new businesses listed by Cobb County for the week ending Sunday, December 17, 2023.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
This is only a list of businesses licensed to operate in unincorporated Cobb County, not a comprehensive list of new businesses within the county. Cities within the county license businesses operating within their city limits.
NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
Between: 12/17/2023 and 12/24/2023
Sorted by Doing Business As
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038188
|AAI FLIGHT SERVCIES INC
|SUZAN DESOTELLE
|12/18/2023
|AAI FLIGHT SERVCIES INC
|1755 THE EXCHANGE, GA
|AIRCRAFT SERVICING
|ALC003256
|ACWORTH WINE & SPIRITS
|ACWORTH WINE 7 SPIRITS
|12/20/2023
|J&J ACWORTH LLC
|INC
|PACKAGE STORE RELATED ITEMS
|3895 CHEROKEE ST, UNIT 390
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038215
|AUTOMOTIVE BLESSING II
|CHARLES FREDERIC
|12/22/2023
|LLC
|3195 AUSTELL RD
|AUTO REPAIR SHOP
|AUTOMOTIVE BLESSING II
|MARIETTA, GA 30008
|LLC
|OCC038187
|AWC BODY BUTTER
|WENDY JACKSON
|12/18/2023
|JLWJ ENTERPRISE LLC
|4582 RUGOSA WAY
|COSMETICS
|AUSTELL, GA 30106
|OCC038224
|BEBEL BRONZE STUDIO
|ELEN PEREIRA
|12/22/2023
|BEBEL BRONZE STUDIO INC
|1230 POWERS FERRY RD,
|TANNING SALON
|SUITE 2
|MARIETTA, GA 30067
|ALC003292
|BEVERAGE SOLUTIONS INC
|BEVERAGE SOLUTIONS INC
|12/20/2023
|BEVERAGE SOLUTIONS
|1349 OLD 41 NW HWY, SUITE
|LIQUOR MANUFACTURER
|(678)365-6078
|110
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038233
|BOUNTIGREENS LLC
|CHIDERA AMOBI
|12/22/2023
|BOUNTIGREENS LLC
|946 E LAKE LNDG
|PRODUCE VENDOR- SELLING ONLY
|MARIETTA, GA 30062
|PRODUCE GROWN BY VENDOR – EXEMPT
|OCC038199
|BUZZ TINT
|HERBERT JERVIS
|12/19/2023
|63 ERNEST BARRETT PKWY
|GLASS TINTING CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038226
|CARXOOM
|SHAHID LATIF
|12/22/2023
|CARXOOM LLC
|875 COBB DR
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038227
|CATHERINE ELLIS
|CATHERINE ELLIS
|12/22/2023
|ELLIS COUNSELING LLC
|738 WOODLAWN DR, GA
|SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
|OCC038192
|CENTER FOR AUTHENTIC
|ROY BLANKENSHIP
|12/18/2023
|LIFE & RELATIONSHIP LLC
|1301 SHILOH RD, SUITE 530
|MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
|CENTER FOR AUTHENTIC
|KENNESAW, GA 30144
|(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
|LIFE & RELATIONSHIP LLC
|OCC038223
|CHASING BALANCED
|NATASHA GOODMAN
|12/22/2023
|WELLNESS LLC
|3151 STILLHOUSE CREEK DR,
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|CHASING BALANCED
|SUITE 4214
|WELLNESS LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038203
|CRICKET WIRELESS
|MAHDI SHOMAN
|12/19/2023
|USA CELL GEORGIA INC
|371 PAT MELL RD, SUITE 300
|TELEPHONE EQUIP SALES RETAIL
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038198
|DATO TECHNOLOGIES INC
|TONY TODD
|12/19/2023
|DATO TECHNOLOGIES INC
|1690 STONE VILLAGE LN,
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|SUITE 121
|KENNESAW, GA 30152
|OCC038212
|DIVA NAIL SPA
|YEN THI NGOC BUI
|12/21/2023
|DIVA SPRING NAIL SPA
|50 ERNEST BARRETT PKWY,
|BEAUTY SHOP
|ATLANTA LLC
|GA
|OCC038234
|DIVERSIFIED
|ALISON JONES
|12/22/2023
|CONSTRUCTION
|2716 MACBY AVE
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|RESOURCES INC
|MARIETTA, GA 30066
|DIVERSIFIED
|CONSTRUCTION
|RESOURCES INC
|OCC038208
|DMW CLASSIC INTERIORS
|WAGNER DEBORA
|12/20/2023
|3809 BERRYBRIDGE WAY
|INTERIOR DESIGN
|MARIETTA, GA 30067
|ALC003294
|EL SOLECITO MEXICAN
|GRILLY & TASTE LLC
|12/21/2023
|GRILL
|511 VETERANS MEMORIAL
|RESTAURANT
|GRILLY & TASTE LLC
|HWY
|(678)224-8938
|MABLETON, GA 30126
|OCC038200
|ENGLE LAW LLC
|NICHOLE ENGLE
|12/19/2023
|ENGLE LAW LLC
|2126 MORGAN RD
|LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038213
|EVERYTHING GREEN
|RANDY HARDY
|12/21/2023
|PROPERTIES LLC
|448 WESTLAKE DR
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|EVERYTHING GREEN
|MARIETTA, GA 30064
|PROPERTIES LLC
|OCC038217
|EZRA FARRELL
|EZRA FARRELL
|12/21/2023
|ESISAI INC
|613 MONTVIEW CT
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038218
|FLOWERS OF MARIETTA
|GARRETT WOLTERS
|12/22/2023
|FABULOUS FLORALS
|1100 JOHNSON FERRY RD,
|FLORIST
|SUITE 250
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038216
|GUARDIAN TRANSMISSION
|LANCE MCCUTCHEON
|12/22/2023
|E&M TRANSMISSION LLC
|2150 POST OAK TRITT RD,
|AUTO REPAIR SHOP
|SUITE 100
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038196
|HEROS LAWN CARE OF NW
|MARIE DESIR
|12/19/2023
|ATLANTA
|2042 OLD FORGE WAY
|EXTERMINATING AND PEST CONTROL
|SONORA LLC
|MARIETTA, GA 30068
|SERVICE
|OCC038220
|HOME BASE BARBERSHOP
|FAUSTINO PIRON-RAMIREZ
|12/21/2023
|LLC
|455 PAT MELL RD, SUITE 124
|BARBER SHOP
|HOME BASE BARBERSHOP
|MARIETTA, GA 30060
|LLC
|OCC038191
|HS & D ENTERPRISES LLC
|MERYL HAMMER
|12/18/2023
|HS & D ENTERPRISES LLC
|2455 PACES FERRY RD, BLDG
|RESTAURANT
|B
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038193
|INFINITE BUILD LLC
|CHRISTOPHER LINKOUS
|12/18/2023
|INFINITE BUILD LLC
|1522 BEN KING RD
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|KENNESAW, GA 30144
|CON001457
|JOHN COCHRAN
|JOHN COCHRAN
|12/21/2023
|4823 HIGHPOINT DR
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|MARIETTA, GA 30066
|REQUIRED
|CON001456
|JONES COVEY GROUP INC
|ELLEN COLLINS
|12/20/2023
|9595 LUCAS RANCH RD,
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|SUITE 100
|REQUIRED
|RANCHO CUCAMONGA, CA
|91730
|OCC037998
|KILLER B’S LLC
|RANDALL NOLES
|12/18/2023
|KILLER B’S LLC
|163 INDIAN TRL
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038207
|LILIANA’S ITALIAN
|JOSE LOPEZ URQUIN
|12/20/2023
|RESTAURANT
|2595 SANDY PLAINS RD,
|RESTAURANT
|LILIANA’S ITALIAN
|SUITE 107
|RESTAURANT LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038197
|LOST CREEK STABLES
|AMY GEIGER
|12/19/2023
|LOST CREEK STABLES LLC
|4850 DUE WEST RD
|STABLES HORSES FOR SALE BOARDING
|KENNESAW, GA 30152
|BREEDING & RIDING
|OCC038201
|LS AUTOMOTIVE LLC
|JAMES HURLEY
|12/19/2023
|LS AUTOMOTIVE LLC
|1375 JAMERSON RD
|AUTO REPAIR – MOBILE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038214
|LUCKY NAILS KENNESAW
|PHUNG TRINH
|12/22/2023
|SPA LLC
|3960 MARY ELIZA TRCE, APT
|BEAUTY SHOP
|LUCKY NAILS KENNESAW
|200
|SPA LLC
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038225
|NOVA PRIVATE HOME CARE
|SAVITRI RAJKUMAR
|12/22/2023
|LLC
|2250 SHADETREE CT
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|NOVA PRIVATE HOME CARE
|MARIETTA, GA 30062
|LLC
|OCC038190
|PARKER MONICA
|MONICA PARKER
|12/18/2023
|2742 ST AUGUSTINE TRL
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038231
|POOL DEPOT INC
|THOMAS E MCFARLAND
|12/22/2023
|POOL DEPOT INC
|4995 MOON RD
|SWIMMING POOL CONTRACTOR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|ALC003254
|Q KOREAN BBQ &
|GREAT IMMANUEL INC
|12/21/2023
|REVOLVING SUSHI
|440 ERNEST BARRETT PKWY,
|RESTAURANT
|GREAT IMMANUEL INC
|SUITE 50
|(470)308-4188
|KENNESAW, GA 30144
|ALC003295
|QUICK FOOD MART
|MASR ENTERPRISE INC
|12/20/2023
|MASR ENTERPRISE INC
|2543 BELLS FERRY RD, GA
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|(770)910-6218
|OCC038209
|REES REAL ESTATE
|SCOTT REES
|12/20/2023
|ADVISORS INC
|2713 PACES LOOKOUT WAY
|REAL ESTATE BROKERS
|REES REAL ESTATE
|ATLANTA, GA 30339
|ADVISORS INC
|OCC038221
|SOUL SNATCHER
|BRITNEY WRIGHT
|12/21/2023
|COLLECTION LLC
|440 W ERNEST BARRETT
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|SOUL SNATCHER
|PKWY, SUITE 23-1012
|COLLECTION LLC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038211
|STEP IN HOPE LLC
|EMILY FIEG
|12/21/2023
|STEP IN HOPE LLC
|2083 TWEED DR
|PUBLISHER – BOOKS
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038222
|SUNCOAST LEARNING
|BRIAN FIEG
|12/21/2023
|SYSTEMS
|2083 TWEED DR
|CONSULTANT – EDUCATION
|A PLUS ONLINE LLC
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038202
|TINY TOT UNIVERSITY LLC
|PATRICIA DEVERGER
|12/20/2023
|TINY TOT UNIVERSITY LLC
|3022 CREST RIDGE CIR
|DAY CARE – APPROPRIATE ZONING
|MARIETTA, GA 30060
|REQUIRED
|OCC038195
|U MOVEMENT CHURCH
|LUCIUS ROUSER
|12/18/2023
|U MOVEMENT CHURCH INC
|1528 AUSTELL RD
|RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)
|MARIETTA, GA 30008
|OCC038194
|VIGI
|MORGAN DRAKE
|12/18/2023
|SHARP MEDIA LLC
|1607 WILDWOOD RD
|VIDEO AND FILM PRODUCTION
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038205
|WHATABURGER #1490
|WHATABURGER
|12/19/2023
|WHATABURGER
|RESTAURANTS LLC
|RESTAURANT
|RESTAURANTS LLC
|2955 COBB PKWY, MODEL 910
|ATLANTA, GA 30339
|Business Count: 47
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