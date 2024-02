Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from February 16 to February 22

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

AUNTIE ANNE’S SOFT PRETZELS

1332 CUMBERLAND MALL SPC 246 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002001

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 02-22-2024

TACO BELL #4431

1180 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-5287

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4847

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 02-22-2024

CALVARY CHILDREN’S HOME

1430 LOST MOUNTAIN RD POWDER SPRINGS, GA 30127-1069

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4858

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-22-2024

LOS ARCOS MEXICAN RESTAURANT

3101 ROSWELL RD STE 104 MARIETTA, GA 30062-5524

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000865

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 02-22-2024

CHIPOTLE MEXICAN GRILL #1464

1281 JOHNSON FERRY RD STE 104 MARIETTA, GA 30068-2943

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-25527

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 02-22-2024

WILDWOOD CAFE @ 3200

3200 WINDY HILL RD SE STE 150 ATLANTA, GA 30339-8439

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-20610

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 02-22-2024

MCDONALD’S #11141

4021 POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001835

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 02-22-2024

BAHAMA BREEZE #3009

755 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4924

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002280

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 02-22-2024

ROTANA RESTAURANT

585 FRANKLIN GTWY SE STE 190 MARIETTA, GA 30067-7745

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001843

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 02-22-2024

ROSA’S PIZZA

3605 SANDY PLAINS RD STE 110 MARIETTA, GA 30066-3065

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003868

Last Inspection Score: 79

Last Inspection Date: 02-22-2024

ROUND ONE BOWLING & AMUSEMENT

2860 CUMBERLAND MALL SE STE 0280 ATLANTA, GA 30339-5120

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004413

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 02-22-2024

MARTIN’S RESTAURANT

3101 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3812

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004673

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-22-2024

MCDONALD’S

3677 MARATHON CIR AUSTELL, GA 30106-6853

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004863

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 02-22-2024

HIGH ALTITUDE CAFE

1 GALLERIA PKWY SE STE 1A-2 ATLANTA, GA 30339-3126

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005137

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-22-2024

OCEAN SUSHI AND KITCHEN

3101 ROSWELL RD STE 116 MARIETTA, GA 30062-5524

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005377

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 02-22-2024

!!KRYSTALS-MAR015

703 VETERANS MEMORIAL HWY MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006211

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-22-2024

HOLIDAY INN EXPRESS – FOOD

1250 FRANKLIN GTWY SE MARIETTA, GA 30067-8702

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4687

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 02-21-2024

CAMP’S KITCHEN AND BAR

255 VILLAGE PKWY NE STE 310 MARIETTA, GA 30067-4165

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002727

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 02-21-2024

CHOPSTIX SUSHI HOUSE AND ASIAN FUSION

4651 WOODSTOCK RD STE 301 ROSWELL, GA 30075

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001346

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 02-21-2024

PEACE LOVE & PIZZA #4

3960 MARY ELIZA TRCE NW STE 1100 MARIETTA, GA 30064-1082

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001163

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-21-2024

WAFFLE HOUSE #479

550 N GREENBRIAR PKWY MARIETTA, GA 30062-3856

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-347C

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 02-21-2024

SABOR DO BRAZIL

2800 DELK RD SE STE E MARIETTA, GA 30067-3234

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-6234

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-21-2024

FREAKIN INCAN THE

4651 WOODSTOCK RD STE 305 ROSWELL, GA 30075-1689

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003702

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 02-21-2024

SUBWAY #2569

822 CONCORD RD SE STE 105 SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003853

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 02-21-2024

WINGATE BY WYNDHAM GALLERIA – FOOD

2762 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3125

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003870

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 02-21-2024

DON DIEGO RESTAURANT

3200 HOPELAND INDUSTRIAL BLVD STE 800 POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004228

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 02-21-2024

MCCRAY’S TAVERN EAST COBB

4880 LOWER ROSWELL RD STE 850 MARIETTA, GA 30068-4347

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004446

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 02-21-2024

VINEYARD CAFE & WINE BAR, THE

1295 W SPRING ST SE STE 100 SMYRNA, GA 30080-3669

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004473

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-21-2024

SAM’S BBQ 1

4958 LOWER ROSWELL RD STE 116 MARIETTA, GA 30068-4429

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004737

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 02-21-2024

POWDER SPRINGS CENTER FOR NURSING & HEALING

3460 POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2322

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004802

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 02-21-2024

GAINES PARK SENIOR LIVING

1740 OLD 41 HWY NW KENNESAW, GA 30152-4428

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004914

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 02-21-2024

FREAKIN INCAN THE – BASE

4651 WOODSTOCK RD STE 305 ROSWELL, GA 30075-1689

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005059

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-21-2024

MAPLE STREET BISCUIT COMPANY

1131 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 100 KENNESAW, GA 30144-4535

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005131

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-21-2024

KELOSA KITCHEN

2470 WINDY HILL RD SE STE 148 MARIETTA, GA 30067-8616

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005763

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 02-21-2024

URBAN AIR ADVENTURE PARK

2500 COBB PLACE LN NW STE 200 KENNESAW, GA 30144-7521

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006307

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-21-2024

STARBUCKS COFFEE #13879

811 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-7229

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-21596

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-20-2024

DOUBLETREE SUITES – ATLANTA GALLERIA – FOOD

2780 WINDY RIDGE PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3039

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001910

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-20-2024

RED CURRY THAI

4724 LOWER ROSWELL RD STE 500 MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002057

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 02-20-2024

CHINA MOON RESTAURANT

2810 PACES FERRY RD SE STE 220 ATLANTA, GA 30339-3715

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000027

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 02-20-2024

WAFFLE HOUSE #614

1811 WILLIAMS DR MARIETTA, GA 30066-7018

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-894C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-20-2024

COOL BEANS COFFEE ROASTERS-MOBILE

32 WADDELL ST MARIETTA, GA 30090-2900

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-25245

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-20-2024

MCDONALD’S #10232

1195 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-5286

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003561

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 02-20-2024

HOOK LINE & SCHOONER

4600 W VILLAGE PL SE STE 3009 SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004110

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 02-20-2024

RISE COFFEE & TEA

4651 SANDY PLAINS RD STE 108 ROSWELL, GA 30075-5737

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004359

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-20-2024

TROPICAL SMOOTHIE CAFE

732 CHEROKEE ST NE STE 200 MARIETTA, GA 30060-8962

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004726

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-20-2024

FIREHOUSE SUBS

4648 WOODSTOCK RD STE 250 ROSWELL, GA 30075-1942

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004732

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-20-2024

MIKA SUSHI

4648 WOODSTOCK RD STE 210 ROSWELL, GA 30075-1942

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005488

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-20-2024

SUBWAY

85 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3221

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005495

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 02-20-2024

FLIPPIN CHICKEN THE

4674 SANDY PLAINS RD ROSWELL, GA 30075-1945

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005832

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 02-20-2024

CASA DEL TACO MEXICAN RESTAURANT

585 FRANKLIN GTWY SE STE 165 MARIETTA, GA 30067-7762

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005958

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-20-2024

HOKIDO SUSHI AND RAMEN

4500 W VILLAGE PL SE STE 1005 SMYRNA, GA 30080-9239

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005979

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 02-20-2024

CASA DEL TACO MEXICAN RESTAURANT – BASE

585 FRANKLIN GTWY SE STE 165 MARIETTA, GA 30067-7762

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005992

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-20-2024

CASA DEL TACO MEXICAN RESTAURANT – MOBILE

585 FRANKLIN GTWY SE STE 165 MARIETTA, GA 30067-7762

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005993

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-20-2024

JACOBS JAVA CAFE @ RIVERWOOD

3300 RIVERWOOD PKWY SE STE 125 ATLANTA, GA 30339-3972

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006016

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 02-20-2024

CAFE WING MAX

1812 POWDER SPRINGS RD SW STE 1107 MARIETTA, GA 30064-4383

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006287

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 02-20-2024

MELLOW MUSHROOM PIZZA

3805 DALLAS HWY SW STE 800 MARIETTA, GA 30064-1620

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002760

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 02-19-2024

COOL BEANS COFFEE ROASTERS – BASE

31 MILL ST STE 100 MARIETTA, GA 30060-8627

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7783

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 02-19-2024

DUNKIN DONUTS #353213

4661 WOODSTOCK RD ROSWELL, GA 30075-1640

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001521

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-19-2024

TACO BELL #30610

2204 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1300

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001706

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-19-2024

WELLSTAR COMMUNITY HOSPICE TRANQUILITY AT KENNESAW MOUNTAIN

475 DICKSON AVE NW MARIETTA, GA 30064-1467

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000873

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 02-19-2024

MCDONALD’S #31679

4860 FLOYD RD MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19674C

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 02-19-2024

WOODLAND RIDGE SENIOR LIVING

4005 S COBB DR SMYRNA, GA 30080-6307

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4753

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 02-19-2024

JASON’S DELI

945 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4531

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000738

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 02-19-2024

GARDEN & GUN CLUB

2605 CIRCLE 75 PKWY SE STE 410 ATLANTA, GA 30339-6330

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003112

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 02-19-2024

MCDONALD’S #2624

3010 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3884

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003558

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 02-19-2024

OAKS AT WEST COBB

3292 ERNEST BARRETT PKWY NW MARIETTA, GA 30064-1872

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004466

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 02-19-2024

26 THAI KITCHEN

925 BATTERY AVE SE STE 1100 ATLANTA, GA 30339-5805

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004692

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 02-19-2024

WNB FACTORY

4875 FLOYD RD SW STE 103 MABLETON, GA 30126-1379

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005083

Last Inspection Score: 78

Last Inspection Date: 02-19-2024

AUGGIE’S LUCKY TACOS – MOBILE

1951 CANTON RD STE 340 MARIETTA, GA 30066-6356

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005589

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-19-2024

AUGGIE’S STREET TACOS – BASE

1951 CANTON RD STE 340 MARIETTA, GA 30066-6356

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005590

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-19-2024

CHICK ‘N WOK

614 COBB PKWY SE MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006225

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-19-2024

DAIRY QUEEN

1641 SPRING RD SE SMYRNA, GA 30080-3774

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4062

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-16-2024

M & J HOME COOKING

1750 POWDER SPRINGS RD SW STE 320 MARIETTA, GA 30064-4862

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000711

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 02-16-2024

SMITHA MIDDLE SCHOOL

2025 POWDER SPRINGS RD MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3416

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-16-2024

SILVER COMET VILLAGE INDEPENDENT LIVING

4900 RICHARD D SAILORS PKWY BLDG 1000 POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003130

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 02-16-2024

BASECAMP AT KENNESAW MOUNTAIN

1718 OLD 41 HWY SE MARIETTA, GA 30060-1042

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003601

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 02-16-2024

ORIGINAL HOT DOG FACTORY THE

1529 SPRING RD SE UNIT E SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004033

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 02-16-2024

PIE BAR

60 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3261

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004479

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-16-2024

HOUSE OF LU III

1690 POWDER SPRINGS RD SW STE 108 MARIETTA, GA 30064-4868

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004775

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 02-16-2024

LUCKEY’S BBQ PLACE

2365 POWDER SPRINGS RD SW STE 1101 MARIETTA, GA 30064-4574

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005475

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 02-16-2024

!!FORK IN THE ROAD HALAL FOOD

4148 MARIETTA ST POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006005

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-16-2024

ANGRY CRAB SHACK

3150 COBB PKWY NW STE 200 KENNESAW, GA 30152-1008

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006090

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-16-2024

!!SUGAR SHANE’S

1635 OLD 41 HWY NW STE 107 KENNESAW, GA 30152-4481

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006314

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-16-2024