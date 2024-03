Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from March 8 to March 14

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

DOUGHNUT DOLLIES

724 CHEROKEE ST NE STE D MARIETTA, GA 30060-7253

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001960

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-14-2024

DUNKIN DONUTS / BASKIN ROBBINS

2765 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4344

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19872C

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 03-14-2024

JIMMY JOHN’S

801 CHURCH ST NE STE A MARIETTA, GA 30060-7234

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26755C

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-14-2024

PEACE LOVE & PIZZA #5

1050 E PIEDMONT RD STE 154 MARIETTA, GA 30062-4744

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001362

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-14-2024

FREDDY’S FROZEN CUSTARD & STEAKBURGERS

1360 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30152-5001

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002430

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 03-14-2024

TOP SPICE THAI & MALAYSIA RESTAURANT

2997 COBB PKWY SE STE 200 ATLANTA, GA 30339-3295

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-18639C

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 03-14-2024

ARBY’S #1218

2626 SANDY PLAINS RD NE MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5535

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-14-2024

SAWYER ROAD ELEMENTARY SCHOOL

840 SAWYER RD MARIETTA, GA 30062-2263

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17137

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-14-2024

COSTA MAR SEAFOOD & GRILL

677 FRANKLIN GTWY SE STE D MARIETTA, GA 30067-7819

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002858

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-14-2024

COMCAST ONE BALLPARK CENTER – CAFETERIA

2605 CIRCLE 75 PKWY SE FL 2 ATLANTA, GA 30339-4268

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003037

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 03-14-2024

COMCAST ONE BALLPARK CENTER – MEETING ROOM PANTRY

2605 CIRCLE 75 PKWY SE FL 9 ATLANTA, GA 30339-4268

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003038

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-14-2024

PEACHTREE CREEK MEMORY CARE

4375 BEECH HAVEN TRL SE ATLANTA, GA 30339-1301

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004933

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-14-2024

CARLO’S PIZZA

1100 JOHNSON FERRY RD STE 225 MARIETTA, GA 30068-2794

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005127

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-14-2024

AFRICAN SOULFOOD RESTAURANT

585 FRANKLIN GTWY SE STE 170 MARIETTA, GA 30067-7762

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005132

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-14-2024

AZALEA GARDENS AT MABLETON

3829 FLOYD RD AUSTELL, GA 30106-8534

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005677

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-14-2024

!!REUNION

1255 JOHNSON FERRY RD STE 16 MARIETTA, GA 30068-2728

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006229

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-14-2024

THAI CAFE

2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1314 ATLANTA, GA 30339-6373

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002537

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 03-13-2024

MARLOW’S TAVERN

1311 JOHNSON FERRY RD STE 208 MARIETTA, GA 30068-2946

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26490

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-13-2024

PARADISE GRILLE

3605 SANDY PLAINS RD STE 165 MARIETTA, GA 30066-3097

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12560

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 03-13-2024

PROVINO’S ITALIAN RESTAURANT #1

440 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 1 & 2 KENNESAW, GA 30144-4918

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-13088C

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-13-2024

TEASLEY ELEMENTARY SCHOOL

3640 SPRING HILL PKWY SE SMYRNA, GA 30080-4677

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1500C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-13-2024

EMBASSY SUITES – BREW HOUND RESTAURANT AND BAR

2815 AKERS MILL RD SE ATLANTA, GA 30339-3104

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003393

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-13-2024

SPORTS FOUNTAIN (INSIDE LA FITNESS)

2995 COBB PKWY ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003801

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-13-2024

CAFE COMMA

3621 VININGS SLOPE SE STE 4150 ATLANTA, GA 30339-4190

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004304

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-13-2024

FIRE STONE CHINESE CUISINE

1401 JOHNSON FERRY RD STE 128 MARIETTA, GA 30062-6499

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005380

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-13-2024

EASTVALLEY ELEMENTARY SCHOOL

380 HOLT RD NE MARIETTA, GA 30068-3564

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006158

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-13-2024

TACOS TORTILLAS Y MAS

3002 ATLANTA RD SE STE B SMYRNA, GA 30080-3856

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006240

Last Inspection Score: 58

Last Inspection Date: 03-13-2024

DOMINO’S PIZZA #4139

3643 CHEROKEE ST NW KENNESAW, GA 30144-2028

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3171

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-12-2024

LUIS’ CAFE ATLANTA

833 CAMPBELL HILL ST NW STE 105 MARIETTA, GA 30060-1135

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001942

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-12-2024

CHICK-FIL-A AT CUMBERLAND MALL #070

2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1324 ATLANTA, GA 30339-3137

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19390

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-12-2024

MELLOW MUSHROOM

2950 NEW PACES FERRY RD SE STE 100 ATLANTA, GA 30339-6226

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4748

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 03-12-2024

LOCKHEED ELEMENTARY SCHOOL

1205 MERRITT RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3422

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-12-2024

CRU FOOD & WINE BAR

915 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3011

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002909

Last Inspection Score: 76

Last Inspection Date: 03-12-2024

WENDY’S #92

2668 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8609

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003616

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 03-12-2024

MANGOS CARIBBEAN RESTAURANT

585 FRANKLIN GTWY STE 290A MARIETTA, GA 30067-7760

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003624

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-12-2024

PAT’S KITCHEN

803 POWDER SPRINGS ST STE 1 MARIETTA, GA 30064-3649

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004225

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-12-2024

CHIPOTLE #3595

2810 PACES FERRY RD SE STE 102 ATLANTA, GA 30339-5700

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004438

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-12-2024

JERSEY MIKE’S SUBS

1050 E PIEDMONT RD STE 124 MARIETTA, GA 30062-4744

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005019

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-12-2024

CAVA

4400 ROSWELL RD STE 157 MARIETTA, GA 30062-6483

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005152

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-12-2024

CALENTANO 1

1690 POWDER SPRINGS RD STE 214 MARIETTA, GA 30064-4866

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005246

Last Inspection Score: 55

Last Inspection Date: 03-12-2024

BATTLE & BREW

925 BATTERY AVE SE STE 1125 ATLANTA, GA 30339-5805

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005588

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-12-2024

SUBWAY (INSIDE WALMART)

2795 CHASTAIN MEADOWS PKWY MARIETTA, GA 30066-3361

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005641

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-12-2024

LA MICHOACANA ICONIC ICE CREAM

5590 MABLETON PKWY SW STE 142 MABLETON, GA 30126-3303

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006250

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 03-12-2024

BRUMBY ELEMENTARY SCHOOL

815 TERRELL MILL RD SE MARIETTA, GA 30067-5543

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002247

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-11-2024

PATTY WAGON THE

4796 CANTON RD STE 500 MARIETTA, GA 30066-1029

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001821

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-11-2024

ZAXBY’S

591 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2247

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001373

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-11-2024

COOK OUT RESTAURANT

745 CHASTAIN RD NW KENNESAW, GA 30144-3000

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001466

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 03-11-2024

MAGGIANO’S LITTLE ITALY #200

1601 CUMBERLAND MALL SE STE 200 ATLANTA, GA 30339-3162

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17840C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-11-2024

MILFORD ELEMENTARY SCHOOL

2390 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1487C

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-11-2024

CHEATHAM HILLS ELEMENTARY

1350 JOHN WARD RD MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4770

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-11-2024

BOWL LAB

3621 VININGS SLOPE SE STE 1110 ATLANTA, GA 30339-4187

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003081

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-11-2024

SABORES DE MEXICO

1951 CANTON RD STE 330 MARIETTA, GA 30066-6356

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003433

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 03-11-2024

PANDA EXPRESS

3460 SANDY PLAINS RD STE 210 MARIETTA, GA 30066-4704

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004075

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-11-2024

PATTY WAGON THE – BASE

4796 CANTON RD STE 500 MARIETTA, GA 30066-1029

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004670

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-11-2024

SONESTA ES SUITES ATLANTA KENNESAW TOWN CENTER – FOOD

3443 BUSBEE DR NW KENNESAW, GA 30144-5595

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004748

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 03-11-2024

THIS IS IT

2776 CUMBERLAND BLVD SE SMYRNA, GA 30080-3048

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3307

Last Inspection Score: 77

Last Inspection Date: 03-08-2024

FAIR OAKS ELEMENTARY SCHOOL

407 BARBER RD MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1474C

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-08-2024

ALLGOOD HEAD START

461 ALLGOOD RD NE MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3700

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-08-2024

TOWNEPLACE SUITES KENNESAW – FOOD

1074 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-3671

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003899

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 03-08-2024

DEREK’S CAFE

1779 CANTON RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004252

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 03-08-2024

LUNA LOUNGE AND CLUB

585 FRANKLIN GTWY SE STE 11B MARIETTA, GA 30067-7700

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004488

Last Inspection Score: 67

Last Inspection Date: 03-08-2024